ÇOKOPRENS ALMAYA GİTTİ

İstifasının ardından haber alınamayan Bursaspor Kulüp Başkanı Recep Günay ilgili düzenlenen basın toplantısında istifa mektubu doğrulandı.Ancak Günay'ın nerede olduğu konusunda bilgi paylaşılmadı.

YApılan basın toplantısında ise Günay’la ilgili olarak ‘çokoprens almaya gitti’ denildi. Sonrasında ise sağlık sorunları nedeniyle dinlendiği kamuoyuna duyuruldu.

BAŞKANLIĞA YAPILAN BİR SAYGISIZLIK

İstifa yankısını sürdürürken bu kez Bursaspor yönetimin olağanüstü kongre kararı alınmadan başkan adaylarını kameralar karşısında tanıtmalarıcamianın tepkisini çekti.

Yapılan bu toplantılar hem tüzüğe aykırı bir durum oluşturuyor hem de Bursaspor başkanlık makamına yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.

Camia bir an önce başkan Recep Günay ve istifasıyle ilgili kamuoyuna doyurucu bir bilgi vermesini bekliyor.