Üniversite öğrencilerinin okulları ve ülkeleri adına yarıştığı, dünyanın önde gelen üniversitelerarası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye elemeleri başlıyor. Elemelerin eylül ayında gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin başvuruları redbullcampusclutch.com adresinden yapılabilecek.

Dünyanın önde gelen üniversitelerarası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye başlıyor. Öğrencilerin en iyi üniversiteli VALORANT takımı olmak için mücadele edeceği organizasyonun Türkiye elemeleri 4 Eylül - 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 48 farklı bölge elemesinin yapılacağı Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye elemelerinin finali ise binlerce oyun severin katılımıyla İstanbul’da yapılacak.

Organizasyonda Türkiye elemelerini kazanan takım İstanbul’da yapılacak Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme şansını elde edecek.

Türkiye’nin en çok izlenenleri arasında yer alan VALORANT yayıncısı ve Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya ile Red Bull takımı FUT Esports’un VALORANT takım kaptanı MrFaliN’in üniversite oyuncularını ülkemizi temsil etme fırsatı için katılmaya davet ettiği Red Bull Campus Clutch Türkiye elemelerinin başvuruları redbullcampusclutch.com adresi üzerinden yapılabiliyor.

Dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından biri olan VALORANT için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global espor turnuvası Red Bull Campus Clutch, 35 ülkede gerçekleşiyor. Her ülkenin ulusal şampiyonları bir sonraki aşama olan Dünya Finali’nde karşı karşıya geliyor.