Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 3,34, Amerikan Doları yüzde 0,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 4,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1,75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BIST 100 endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Bu arada külçe altının üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %34,32,  TÜFE ile indirgendiğinde ise %42,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.