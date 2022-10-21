Bursa Ankara karayolu üzeri Mesudiye altgeçidi mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada aniden yola çıkan araca çarpmamak isteyen otomobil refüje çıktı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Mesudiye altgeçidi mevkiinde yan yoldan seyir halinde olan Gökhan Ö. (27) yönetimindeki 11 AAC 857 plakalı otomobil, yola aniden çıkış yapmak isteyen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağındaki refüje çıktı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.