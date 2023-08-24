Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren 4 şirket ve Kocaeli'deki 5 özel okul hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.ANKARA (İGFA)- Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık AŞ, Bilfen Yayıncılık AŞ ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti'nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirdiği ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, dağıtıcılar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca Kocaeli'de faaliyet gösteren Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları Gıda Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti., İzmat Özel Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile Sungurbey Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.