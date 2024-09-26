Son 3 yılda yaptığı 6 erken seçim ile İsrail’i bile geride bırakan Bulgaristan 27 Ekimde yapacağı 7. seçimle kendi rekorunu egale edecek. Bulgaristandaki Müslüman Türk halkını temsil eden ve son seçimlerden en çok oyu alan ve en çok milletvekili sayısını elinde bulunduran 2. parti konumundaki Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Türkiye’de en fazla soydaş seçmenin bulunduğu Bursa’da nabız yokladı.

27 Ekim’de yapılacak 7’nci seçim öncesi HÖH heyetini kabul eden Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, seçimlerin çok önemli olduğunu bu sebeple katılımı en yüksek seviyede tutmanın şart olduğunu dile getirdi.

2021 - 24 arası 6 kez erken seçime giden Bulgaristan’da son seçimlerde 530 bin oy ile en çok oyu olan ve seçimi kazanan eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB olmuştu. 2. sırada ise 366 bin oy ile HÖH yer aldı. 47 milletvekili sayısına ulaşan HÖH 17 milletvekilinin karar değişitirip hükemeti oylamaması üzerine ülke yönetimini geçici hükümete bırakıp bir kez daha seçime gitmeye karar verdi. Bu ayrılığın ardından ikiye ayrılan partide eş başkanlı dönemde başlamış oldu.

Ülkedeki en fazla milletvekili ve oy sayısına sahip ikinci parti konumundaki Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi(HÖH)’ün kendilerini yeni HÖH diye adlandıran yöneticileri 27 Ekim’de yapılacak 7. seçim öncesi Türkye’de en fazla seçmenin bulunduğu Bursa’da nabız yokladı. HÖH heyetinde HÖH Parlamento Grup Başkan Yardımcısı HÖH Kırcaali 4. sıra milletvekili adayı Bayram Bayram, Haskovo Bölge Valisi ve HÖH Haskovo İl Başkanı Mehmed Ataman, Kırcaali Belediye Başkanı ve HÖH Kırcaali 1. sıra milletvekili adayı Erol Mümün, Cebel Belediye Başkanı ve HÖH Kırcaali 2. sıra milletvekili adayı Necmi Ali, Cebel Belediye Meclis Başkanı ve HÖH milletvekili adayı Seyfi Mehmedali, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız, HÖH milletvekili adayı Samet Hasan yer aldı.

Heyeti kabul eden Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, yaptığı konuşmada “Etimiz, tırnağımız olan Bulgaristan Türklerinin en büyük temsilcisi Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin çok değerli heyetini ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum.

Asimilasyon sırasında bulunduğumuz topraklardan kopartılarak göçe zorlanmış ve parçalanarak yaşamaya mecbur bırakılmış bir toplum olarak gerek Bulgaristan’da ve gerekse yaşadığınız yerlerde hiçbir engele tabi olmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olarak bizlerin Bulgaristan’da en güzel bir şekilde temsil edilmemiz gerekiyor.

27 Ekim tarihinde hem bizlerin ve hem de çocuklarımız geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerde katılımı en yüksek seviyelere taşımalıyız. Bölünmeden, birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket ederek komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan Parlamentosunda söz sahibi olabilecek bir şekilde temsil edilmemiz gerekmektedir. İnşallah bu seçimlerde oyumuzu dahada arttırarak yönetime ortak olacak oy çoğunluğuna ulaşıp, sorunlarımız dahada rahatlıkla çözümlenebilmesine yardımcı oluruz” dedi.

"Negatif dizi moduna dönüşen bu seçim son bölüm olsun"

Heyet adına konuşan Kırcaali Belediye Başkanı HÖH Kırcaali 1. sıra milletvekili adayı Erol Mümün, Herzaman kendilerine destek olan Turhan Gençoğluna teşekkür ederek yanında getirdiği Kıracali şehrinin tablosunu hediye etti. Ardından açıklama yapan Erol Mümün, Maalesef Bulgaristan son 3 yılda 7. kez seçime gidiyor ve bu durum maalesef siyasi bir kriz oluşturma yolunda hızla ilerliyor. Bizimde isteğimiz 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde güzel bir sonuç elde etmek. İstiyoruz ki negatif dizi moduna dönüşen bu seçim son bölüm olsun. HÖH partisinin parlamentodaki numarası 8 inşallah bizim numaramız olan 8’inci kez seçime gitmeyiz. Halkımıza ve devletimize hayırlı olmak adına hızlı bir şekilde çalışmalara başlarız. Haziran ayındaki son seçimde güzel sonuçlar çıkardık, rekor kırdık, en büyük ikinci siyasi parti konumuna geldik 47 milletvekili çıkardık ancak partimizde yaşanan tatsız olayların ardından ülke yönetiminde yer alamadık. Hükümeti destekleseydik şuan Bulgaristan’da bizim partiden bakan yardımcıları, valiler, vali yardımcıları olacaktı ve tüm hızımızla halkımız için çalışmaya başlayacaktık. Türkiye’de bizim çok sayıda kardeşimiz var. Her zaman olduğu gibi HÖH partesine destek çıkmalarını istiyoruz. En güzel destek sandık başına gitmekle olur sandık başına gidip bir kez daha bize oy kullanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Bulgaristan siyasi kriz içinde"

HÖH Partisinin Kırcaali seçim bölgesinde 2. sıra milletvekili adayı ve aynı zamanda Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’de her zaman kendilerine verdiği destekten dolayı Turhan Gençoğluna teşekkür etti. Bulgaristan’ın şuan bir siyasi kriz içinde olduğunu aktaran Necmi Ali, "Umarım ileriki dönemde bu siyasi krizi atlatırız. HÖH olarakta zor bir dönemden geçiyoruz. Partimizin içinde bir gurup arkadaşımız parlementer gruptan ayrıldılar. Bunu açıklamak gerekiyor. Seçmenimiz herşeyi bilsin. Hükümeti olylamadan 1.5 saat önce söylentiler çıktı ve bu doğrultuda 17 kişi hükümetin kurulmaması için oy kulladı. Bu böyle olmamış olsaydı biz artık koalisyon ortağı olmuş olacaktık. Aynı zamanda da hükümet kurulmuş olacaktı. 3’lü koolisyonlu bir hükümet olacaktı ve şuanki problemlerimizi çözmeye devam edecektik. Önümüzdeki dönemde koolisyon ortağı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü gençlerimiz yanımızda gençlerimiz bu yürütülen siyaseti yakından takip edip destekliyor" diye konuştu.