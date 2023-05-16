Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 50 akademisyenin görev yaptığı Tıp Fakültesi’nin afiliye edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi kent halkının sağlık hizmetinde etkin bir rol oynadığını söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Tekümit, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Güldem Kilciler ile Öğr. Üyesi Dr. Engin Aydın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuklarına üniversiteye yapılan çalışmalar ve gelecek hedefleri hakkında detaylı bilgiler vererek, "30 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla tıp fakültemizle aynı anda açılan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulum aşamaları hakkında bilgi alışverişi yapılan programda öğrenci alımı, afiliasyon süreçleri ve diğer konularını görüştük. Kuruluşundan itibaren kısa sürede tamamlanan alt yapı çalışmaları ile öğrencilerini kabul eden tıp fakültemizde yapılan çalışmaları inceleyen heyet, bizleri tebrik etti. Bilindiği üzere tıp fakültemizin kuruluş kararının açıklanmasının ardından gerekli çalışmalar tamamlanarak bir yıl gibi kısa bir sürede öğrenci alımına başlanmıştı. Halihazırda çeşitli branş ve unvanlarda 50 akademisyenimizin görev yaptığı tıp fakültesi, afiliye edilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bilecik halkının sağlık hizmetinde etkin rol oynamaktadır" dedi.