Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, 18 Eylül tarihinde başlaması planlanan 2023-2024 Akademik Yılı hazırlıkları dahilinde, Çağış Yerleşkesi içerisinde yer alan Residorm Özel Öğrenci Yaşam Merkezini inceledi.

Residorm Özel Öğrenci Yaşam Merkezini ziyaretine BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar’ın da yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yetkililerden yurt ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Rektör Oğurlu’nun yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediği yurt yetkilileri de ziyaretleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve üniversite üst yönetimine teşekkür etti.