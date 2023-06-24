Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev’in ‘Renklerin Tınısı’ isimli resim sergisinin açılışı gerçekleşti.

Atatürk Parkı Sanat Galerisinde gerçekleşen açılışa BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş katıldı. Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev’in tuval üzerine akrilik boya kullanarak yapmış olduğu; 130 x 130 cm ölçülerinde olan ‘Topkapı Sarayı’ isimli eseri İstanbul Fatih Belediyesinin düzenlediği ‘Suriçinde Mekan ve Hafıza’ adlı resim yarışmasında Mansiyon ödülüne layık görülmüştü.