MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Mersin ve Manisa'da MHP adayı desteklenecek. Büyükşehirler dışındaki 51 ilden 29'unda ittifak adayı desteklenecek. 22 ilde her iki parti de aday gösterecek." şeklinde konuştu.

BURSA'DA AK PARTİ ADAYI ÇIKACAK!

Yapılan açıklamaya göre; Cumhur İttifakı, Bursa Büyükşehir'de seçime AK Partili aday ile girecek.

MHP, Bursa'da AK Parti adayını destekleyecek.