Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat atandı.

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Ekercin'in atandı.

PROF. DR. SEMİH EKERCİN KİMDİR?

22 Kasım 1971 yılında Konya'da dünyaya gelen Semih Ekercin ilk ve orta öğreniminin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1997-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 2008 yılında Yardımcı Doçent, 2010'da Doçent ve 2015 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fotogrametri Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam eden Ekercin, 2023 yılında Dekanlık görevine getirildi.

Akademik süre içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Senato Fakülte Temsilciliği, Ortak Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. ABD'de 2013 yılında Minnesota Üniversitesinde (Remote Sensing and Geospatial Analysis Laboratory), 2014-2015 yıllarında Texas Üniversitesi'nde (UT@Austin, Bureau of Economic Geology) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok projede yürütücü/araştırmacı olarak görev aldı.

Motosiklet tutkunu olan Ekercin, Klasik Türk Mûsikîsi ile ilgilenmekte olup Tanbur icra etmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce ile az düzeyde Arapça bilen Ekercin, evli ve 1 çocuk babasıdır.