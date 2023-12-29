Ülke genelindeki toplam 1.255 gazete ve internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem arz eden resmî ilanların yayım ücretinin artırılmasına yönelik Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Resmî İlan Fiyat Tarifesi, günlük fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategoride yer alan internet haber siteleri için yüzde 100 artışla KDV hariç 70 TL’den 140 TL’ye; günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 70 artışla KDV hariç 100 TL’den 170 TL’ye çıkmış oldu.

Sütun ve kutu genişliğinde değişikliğe gidildi

Resmî ilanların yayım ücreti, gazetelerde sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle, internet haber sitelerinde ise 1 kutu alan esas alınarak hesaplanıyor.

Gazetelerin baskılarında kullandıkları kâğıt ebadının küçülmesinden kaynaklanan farklılıkların önüne geçilmesi ve internet haber sitelerinin resmî ilan sistemine dâhil olmasıyla ölçümde yoruma yer bırakmayacak şekilde standardizasyon sağlanması amacıyla tek sütun ve bir kutu genişliğinin 3,4 santimetre olması kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra ülke genelinde uygulama birliği olması için tüm süreli yayınlarda yayımlanacak resmî ilanların dizgisinde metin harflerinin “Arial” yazı karakteri ile 10 punto ölçüsünde kullanılmasına karar verildi. Resmî ilan başlıklarının ise 16 punto olması zorunlu kılındı.

Basınımız rahat bir nefes alacak

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Resmî İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor, desteğini yakından hissettiğimiz İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Basın kuruluşları için hayati öneme sahip olan resmî ilanların yayım ücretinin önemli oranda artırılması, basınımızın ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Kurum olarak basınımıza her anlamda katkıda bulunmak için mücadele ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.