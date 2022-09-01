Kurumumuz aracılığıyla resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerde ve gazetelerin internet haber sitelerinde yayınlanan resmi ilanlar, 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle gazetelerin sosyal ağ hesaplarından da duyurulmaya başladı.



Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 27 Mayıs 2022 tarihli toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazetenin 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı nüshasında yayımlanmıştı. Yönetmeliğin 73. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişikliğe göre, resmi ilanları sosyal ağ hesaplarında paylaşan gazetelere 1/8’i oranında ek göstergeden yararlanmasına imkan tanındı.



Kurum görev alanında yaklaşık 400 gazete resmi ilanları Facebook, Twitter ve Linkedin hesaplarında da yayınlamak ve ek gösterge imkanından faydalanmak için Kurumumuza başvuru yaptı.



Resmi ilanların gazetelere ait sosyal ağ hesaplarında paylaşılması ve Kurumumuza bildirilmesi hakkında hazırlanan eğitim videosunu izlemek için tıklayınız