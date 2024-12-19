TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayına ait Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini yayımladı. Verilere göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, döviz varlıkları yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar ABD doları olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak yaklaşık 42,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 35 milyar ABD doları anapara, 7,8 milyar ABD doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri yaklaşık 18,5 milyar ABD dolar.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 49,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.