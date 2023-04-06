İnegöllü işadamı Starwood A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Yıldız’ın restorasyonunu üstlendiği dünyaca ünlü, İstanbul’un simge camilerinden Sultanahmet Camisi, Ramazan Bayramında 6 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Sultanahmet Camisinde incelemelerde bulunarak tüm dünya Müslümanlarına müjdeyi verdi.



Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine Sultanahmet Camisinin restorasyonunu Starwood A.Ş. üstlenmişti. 6 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Cami 15 gün sonra Ramazan Bayramı’nda yeniden ibadete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurulan cami, Ramazan Bayramı namazında cemaat ile buluşacak.

Caminin iç ve dış avlularında restorasyon çalışmaları devam ederken, güney cephesinde ise halen iskeleler ve brandalar bulunuyor. 43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerindeki dev alem ise altın rengi ile görenleri kendine hayran bıraktırdı. 21 Nisan günü Ramazan Bayram'ı namazında yeniden açılacağı açıklanan caminin hazırlıkları hızlandırıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenirken, Erdoğan’a Starwood A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Yıldız ile Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

SEHER YAŞA