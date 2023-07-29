Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından düzenlenen 128 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen FİFA23 turnuvasında dereceye girenlere Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç tarafından ödülleri takdim edildi.RİZE (İGFA) - Gençlerin yoğun ilgisiyle süren turnuvada birinci olan Samet Batın İhtiyar'a 5 bin TL, ikinci İsmail Öksüz'e 3 bin TL ve üçüncü olan Uluhan Alan'a 2 bin TL’lik hediye çeki teslim edildi.

RİBEGEM’in belirlenen program kapsamında gençlere yönelik konferanslar, geziler, yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinliklere devam edeceği belirtildi.