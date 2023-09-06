İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Belediyesindeki görevlerinden istifa etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Başkan aday adayı olarak ismi geçen Rıdavan Kocaağa, bugün Belediye Binasında yapılan Eylül ayı meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünde söz alarak istifasını belediye meclisine sundu.

Kocaağa’nın istifasının ardından bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, Kocaağa’ya bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

RIDVAN KOCAĞA KİMDİR?

Rıdvan Kocaağa 1977′de İnegöl’de doğdu. İlköğrenimini Boğazköy İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini İnegöl Lisesi, yüksek öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kocaağa iş hayatının başlarında kişisel gelişim eğitim ve seminerlerine katıldı ve Ak Parti Siyaset Akademisi’ni tamamladı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra inşaat sektörüyle ilgili aile şirketinde çalışmaya başladı. İş yaşamına 2006 yılında kurduğu ve halen devam eden “Kocaağa Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.“ firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca inşaat sektöründe faaliyet gösteren “Kocaağa Yapı San. Tic. Ltd. Şti.” firmasının da ortağıdır.

Sosyal hayatın içerisinde de sırasıyla;

- Gençlergücü spor kulübü yönetim kurulu üyeliği,

- İGİAD (İnegöl Genç İş Adamları Derneği ) yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı,

- İnegöl Belediyespor yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği,

- İTSO ( İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası) Meclis üyeliği ve yönetim kurulu üyesi,

- TOBB Sigorta Acenteleri il delegeliği,

- İnegöl Manavlar derneği üyeliği,

- Manav yörük muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu üyeliği gibi bir çok STK ve kuruluşta görevler almıştır.

Orta derecede İngilizce bilen Kocaağa, evli ve iki erkek bir de kız çocuk babasıdır.