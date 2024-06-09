İnegöl'ün Hayriye mahallesinde, dün gece unutulmaz bir gece yaşandı. İnegöl ve Bursa'da ikamet eden, uzun yıllar Kafkas Folklor Derneklerinde oyuncu, yönetici olarak görev yapan 9 arkadaşın kurduğu Riraşi Grubu'nun albüm tanıtım gecesi Hayriye Mahallesi'nin meydanında gerçekleşti. Kalabalık bir katılımın sağlandığı gecede ayrıca İstanbul Gürcü Sanat Evi ve Gürcistan'dan bir ekip de sahne aldı.



Riraşi Grubu'nun albüm tanıtım gecesine, Bursa CHP milletvekili Hasan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Tayyar, MARGÜFED Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Gürcistan İstanbul Başkonsolos Aleko Jishkariani'nin yanı sıra birçok STK yöneticileri, şehir dışından misafir de katıldı.