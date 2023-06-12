Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından; "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan 2023 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu’na destek artarak devam ederken, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi’ne kurban bağışında bulunarak 2023 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu'na destek oldu.RİZE (İGFA) -Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurban vekaletini TDV'ye verdi.

Başkan Metin’i makamında ziyaret eden İl Müftüsü Naci Çakmakçı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı adına Başkan Metin’in kurban vekaletini kabul eden Müftü Çakmakçı, teşekkürlerini ileterek bağış makbuzunu takdim etti.