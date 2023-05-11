Rize Belediyesi’nin şehirde oluşturduğu sosyal alan projeleri içerisinde yer alan ve deniz dolgusu yapılarak elde edilen toplamda 600 dönüme yakın Millet Bahçesi Projesinin üst yapı ihalesi yapıldı.RİZE (İGFA) - İçerisinde vatandaşların rahatça nefes alabilecekleri yeşil alan, bilim merkezi, kent müzesi, cami ve oyun alanları gibi bir çok sosyal alanların yer alacağı projenin deniz kısmında yer alacak yürüyüş kordonundan vatandaşlar denize sıfır gezebilecekler.

Rize Belediyesi vatandaşların hiçbir engel olmadan denizle buluşup aileleriyle birlikte güzel bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak mekânlar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.