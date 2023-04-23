TBMM’nin açılışının 103.yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize’de kutlandı.RİZE (İGFA) - TBMM’nin açılışının 103.yıldönümü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize’de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde kutlandı.

Törene,Rize Vali Vekili Ertuğrul Arslan, Rize Belediye Başkan vekili M. Aydın Bilsel, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Daire Amirleri, vatandaşlar ve Öğrenciler katıldı.

Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve düzenlenen Yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Kutlama, öğrencilerin hazırlamış oldukları gösterilerle son buldu.