Rize Belediyesi tarafından İslampaşa Mahallesi sahilinde oluşturulan sera alanında yöremizin ata tohumlarından oluşan Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık ve Kabak tohumları toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.RİZE (İGFA) - Rize'de Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen programda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Adayı Yılmaz Katmer, Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da katıldı.

Yörenin ata tohumlarından oluşan domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak tohumları toprakla buluşturulmak üzere 5 milyon ata tohumu vatandaşlara dağıtıldı.