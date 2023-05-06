Rize Belediyesi tarafından 2021 yılında şehrin batı yakasında inşa çalışmaları başlatılan, belediyenin imkanlarıyla deniz dolgusu yapılarak elde edilen 10 dönüm arazi üzerinde yapılan “Deniz Feneri Sosyal Tesisi” halkın hizmetine açıldı.RİZE (İGFA) - Rize'de sosyal donatı alanlarını farklı bölgelerde inşa ederek halkımızın denizle bütünleşmesini sağlayan Rize Belediyesinin, Boğaz Mahallesi sahilinde inşa etmiş olduğu Deniz Feneri Sosyal tesisi içerinde restoran, seyir terası, denize sıfır oturma alanları, denizcilik müzesi, farklı yaş guruplarında iki ayrı çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ve araç otoparkı yer alıyor.

Vatandaşların sevdikleriyle birlikte denizin kokusunu hissederek ferah ve nezih bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir tesis olarak dizayn edilen Deniz Feneri Sosyal Tesisinde yer alan Denizcilik Müzesi içerisinde ise geçmişten günümüze denizcilikte kullanılan materyaller misafire sergilenecek.

Şehrin batı yakasında hizmet verecek olan sosyal tesisin resmi açılışında vatandaşlarla bir araya gelerek günün anlamına yönelik bir konuşma gerçekleştiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin; Rize Belediyesi olarak şehrin sahil kısmında farklı bölgelerde bu ve benzeri sosyal tesisler ve yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlarımızı denizle buluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek buna benzer hizmetlerin devam edeceğini dile getirdi. Başkan Rahmi Metin, Deniz Feneri Sosyal Tesisi ile Rize’de geçmişte şehrin batı kısmında uzun yıllar önce var olan ve zamanla yok olan fener’den esinlenilerek tarihi bir kimliğin günümüzde yeniden yaşatıldığını ifade etti.

Açılış programına katılan Rize Milletvekili ve Adayı Muhammed Avcı yapmış olduğu selamlama konuşmasında; AK Parti dönemimde Rize’de havalimanı, hastaneler, tüneller, köprüler, kentsel dönüşümler gibi bir çok önemli yatırımların yapıldığını ve vatandaşların kendilerinden sosyal yaşam alanlarının yapılması noktasında taleplerin olduğunu dile getirdi. Dolgu çalışmaları tamamlanan millet bahçesi projesinin yakın bir zamanda üst yapısı için ihalesinin yapılacağını ve onun öncesinde şehirde yapılan bu sosyal tesislerin yerinde bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Açılış kurdelesi, Rize Milletvekili ve Adayı Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Burak Ak, Muhtarlar ve Belediye Meclis üyeleri tarafından kesildi.

Açılışın ardından Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve beraberindeki heyet sosyal tesis içerisinde bulunan denizcilik müzesi ve seyir terasını gezerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.