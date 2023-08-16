Rize Belediyesi, Andon İçme Suyu Üretim Tesisi’nde bulunan 1,6 mgw/saat gücündeki elektrik üretim tesisinin yüklenici firma üzerinde olan yüzde 65’lik hissesini satın aldı. Böylelikle belediye aylık ortalama 1,2 milyon TL gelir elde etmiş olacak.RİZE (İGFA) - Andon İçme Suyu Üretim tesisi üzerinde 2017 yılında elektrik üretimi, sistemin kurulum maliyetleri karşılığında Smart Hidro Enerji üretim A.Ş. firmasına ilk 2 yıl yüzde 95, yüzde 5 Andon Su Yap-İş, sonraki 18 yıl için ise yüzde 65 Smart Hidro Enerji Üretim A. Ş. yüzde 35 Rize Su Yap-iş olmak üzere anlaşma sağlanıp faaliyete başlamıştı.

Rize Belediyesi, Smart Hidro Enerji Üretim A.Ş. firması üzerinde olan, kalan 14 yıllık yüzde 65’lik elektrik üretim haklarını 16 milyon TL bedelle satın aldı. Hali hazırda kurulu gücü 1,6 megawat saat olan elektrik üretim tesisinin hakları belediye bünyesine kazandırılmış oldu.

Enerji yatırımlarına ağırlık veren Rize Belediyesi bu yatırımla birlikte enerji üretimini 4 mgw’a çıkarmış olup, belediye bütçesine aylık 3 Milyon TL gelir getirmiş olacak.