Sıfır Atık projesi kapsamında Rize Belediyesi’nin ilimizde başlatmış olduğu “Rize Senin” kampanyası kapsamında 2019 – 2023 yılı eğitim öğretim döneminde okullarımızda sürdürmüş olduğumuz geri dönüşüm seferberliğine katılım sağlayan öğrencilere ödülleri takdim edildi.RİZE (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü haftası kapsamında Kurtuluş İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen ödül törenine Rize Vali Vekili Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

2019 Eğitim - Öğretim yılından 2023 yılına kadar ‘Rize Senin’ projesi kapsamında toplamda 77000 öğrenci 154 bin veli 159 bin konutta projemiz hayata geçirilerek, Sıfır Atık eğitimleri verilmiş kampanya okullarda tamamlandı.

Rize'deki proje çerçevesinde 346 atık noktasında, 1358 atık kutusuna Kâğıt, Cam, Plastik, Metal, Atık Pil, Atık Yağ, Elektronik Atık ve Tekstil Ürünlerini geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlanırken, öğrenci, öğretmen ve velilerin desteği ile okullarda başlatılan Rize Senin Kampanyasında çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar bu kapsamda okullarda 3 yılda; 118 bin 240 parça atık giysi, 81 bin kg atık yağ, 115 bin kilogram ambalaj atığı, 15 bin 742 kilogram elektronik atık ve 6 bin 30 kilogram atık pil toplandığı belirtilirken, bu çalışmalar kapsamında öğrenci bazında 2022-2023 eğitim öğretim yılında Atık yağ bisiklet kampanyasında 53 öğrenciye bisiklet, Atık giysi bisiklet kampanyasında 53 öğrenciye bisiklet ; toplamda 53+53 106 bisiklet; Elektronik atık kampanyasında okul bazında 1.ye laptop, 2. ye yazıcı; Ambalaj atığı kampanyasında 1. ye laptop, 2. ye yazıcı, 3. ye yazıcı; Atık pil kampanyası ile 50 kg aşan okullara spor seti takdim edildi.

Hediye töreni sonunda kampanyaya katılan öğrencilere; Rize Vali Vekili Ömer Faruk Duman , Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile birlikte alanda açılan çevre kirliliğiyle ilgili fotoğraf sergisi gezildi.