Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Kocaeli Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Belediye Gençlik Merkezi ve Bilgi evinin düzenlemiş olduğu Portakallık Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen “Gençlik Şöleni”ne katıldı.RİZE (İGFA) - Müzik performansları yarışmalar ve oyunların düzenlendiği Gençlik Şöleni'ne katılan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şölen alanını gezerek gençler ve aileleri ile bol bol sohbet edip, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Şölene ilerleyen saatlerde AK Parti Rize Milletvekili Adayları Muhammed Avcı ve Yılmaz Katmer de katıldı.

Başkan Metin, şölende Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde Çay çöpünden üretilen “Çaydalı” adlı mangal kömürünü Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’le paylaşarak bilgi verdi.

Başkan Metin, söz konusu proje sayesinde yıllardır atıl durumda olan çay çöpünü işleyerek hem ekonomiye, hem de belediyemize ciddi kazançlar sağladıklarını söyledi.

Oldukça yoğun katılımın olduğu şölen sucuk ızgara partisi ve gençlerin doyasıya eğlencesi ile devam etti.