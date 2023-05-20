Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol çalışması yapılan sokakta seyir halinde olan otomobilin rögar kapağına takılması neticesinde hava yastıkları patladı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 619/2 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan sokakta seyir halinde olan 41 L 3672 Hyundai marka otomobil, rögar kapağa takılınca hava yastıkları patladı. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğeri hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde müdahalesi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.