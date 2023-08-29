Balıkesir’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından roman vatandaşların, kültürel miras ve farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla Kuvâ-yi Milliye Müzesi’nde gezi düzenlendi.

Roman vatandaşların sosyal hayatta eşit bir şekilde yer alabilmesi adına, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Balıkesir’de yaşayan roman çocuklara Balıkesir’in tarihini öğretmek amacıyla çıkılan projede ilk durak Kuvâ-yi Milliye Müzesi oldu. Müzede roman çocuklara Kuvâ-yi Milliye ruhu ve Balıkesir’in tarihi anlatıldı. Müze ziyaretinde Balıkesir Roman Kadınlar Derneği Başkanı Yağmur Ören, “Balıkesir Romanlar Derneği Başkanı İsmail Arslan’ın büyük bir uğraş verdiği bir proje. Roman çocuklarının sosyal hayatta eşit bir şekilde yer alabilmeleri ve tarihimizi öğrenmeleri amacıyla böyle bir projeye adım attık. İlk gezimizi Kuvâ-yi Milliye Müzesi’nde gerçekleştirdik. Bundan sonrada Balıkesir’in tarihi güzelliklerini roman çocuklarına aktarabilmek ve onlara daha güzel bir sosyal hayat sunabilmek adına çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımıza ve Turizm Bakanlığına bu projede bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.