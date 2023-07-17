Kocaeli’de madde bağımlılarının Roman mahallelerinde rahatsızlık verdiğini belirten Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Kocaeli ve Türkiye’nin birçok ilinde maalesef madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var. Burada çok tehlikeli bir durum var. Roman dernekleri gençlerimizin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu mücadeleyi gösteren bizlerin hiç kimseden korkusu yok" dedi.

Kocaeli’de Roman dernekleri, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak Roman mahallelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, uyuşturucu ile kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, kimseden korkmadıklarını belirtti.

"Madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var"

Uyuşturucuyla kararlı mücadelenin önemine dikkat çeken Ahmet Çokyaşar, "Madde kullanan arkadaşların mahallelerde ciddi oranda rahatsızlık verdiği görülmektedir. Biz de Romanlar Konfederasyonu olarak, dernekler olarak, yıllardan beri bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle gençlerimizin madde bağımlılığı noktasında bu konulardan uzaklaştırılması bağlamında ciddi çalışmalar yaptık. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki, Kocaeli ve Türkiye’nin birçok ilinde maalesef madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var. Burada çok tehlikeli bir durum var. Roman dernekleri bu milletin, bu çocukların gelişimiyle, gençlerimizin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu mücadeleyi gösteren bizlerin hiç kimseden korkumuz yok. Bizim çocuklarımızı kim zehirliyorsa, bizim mahallelerimizde yıllardan beri vermiş olduğumuz mücadeleyi kamuoyunda yanlış ifade etmesine sebebiyet veriyorsa, bundan sonra bilmelidir ki Türkiye’deki bütün kanaat önderlerimizle karşılarındayız. Devletimizle, emniyetimizle, Valiliğimizle, İçişleri Bakanlığımızla büyük bir çalışma koordinesi içerisindeyiz" dedi.

Programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Erkan Aksoy, İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut, Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Körfez Romanlar Derneği Bayram Denizci ve basın mensupları katıldı.