MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1.Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, İnegöl teşkilatını ziyaret etti.

Büyükataman'ı İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki dönemde İnegöl'ün il olması için TBMM'de elimizden geleni yapacağımızdan emin olmanızı istiyor, toplantımıza teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül, Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu ile birlikte İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyarette bulunup, beraberinde İnegöl MODEF Fuar Alanında Mobilyacıları ziyaret ettiler. İnegöl Mobilya Fuarına iştirak eden bütün firmalara, esnaflara, mağazacılara ve imalatçılara hayırlı bol kazançlı fuar dilediler.

Beraberine Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ile birlikte İnegöl Roman Kültürü Yaşatma Derneğini ziyarette bulundular. Vatandaşlarla bir araya gelerek Hasbihal edip, sorun ve taleplerini dinlediler. İlgi ve alakayla karşılayan Dernek Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit'e ve vatandaşlara teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerin ardından MHP Teşkilatı, Yenişehir Caddesi'nde Esnaf ziyaretinde bulunup, İnegöl Avcılar ve Atıcılar Derneği ziyareti gerçekleştirdiler. Dernek Üyeleri ve Vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyip notlar aldılar.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Biz bu seçimleri çok önemsiyoruz. 14 Mayıs seçimlerini Cumhuriyet tarihinin, önemli bir eşiği olarak görüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek. Akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem oylarını mecliste ki sandık sayısını arttırmak. 14 Mayıs'ın Cumhurun zaferi ile sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Allah nasip ederse bunların hepsi sizin desteğiniz ile olacak. Bizleri karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Bilal Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Hepinizin bildiği üzere 14 Mayıs tarihinde ülkemizin kaderini belirleyecek çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu seçim ne kadar ülkemizin milletimizin kaderini belirleyecek olsa da gönül coğrafyamızda ki bir buçuk milyarlık İslam Alemi’nin de kaderini belirleyecektir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifak’ı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçip, Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ki Milletvekilliği sayısını arttırmak için sizlerden destek bekliyoruz, oy istiyoruz. 14 Mayıs tarihinde sizlerden ricamız sandığa giderken, kimliğimizi yanınıza alırken vicdanlarınızı da yanınıza almanızı istiyoruz” dedi.

MURAT ERDOĞAN