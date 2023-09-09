İstanbul ‘Dimitrie Cantemir’ Romen Kültür Merkezi, Romanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Romanya Kültür Günleri; iki kültür arasında etkinliklerle diyalog kurmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Pop müzik solisti olarak dünyaca ünlü ulusal ve uluslararası festivallerde 25'in üzerinde ödül kazanan Simona Florescu Dichiseanu; Mani Gutău, Oigăn ve Anatol Cazanoi ile kurduğu URMA grubu ile yarın müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. "Yarın Yine Görüşeceğiz", "Sevdiğim Sen Olmadan Kendim Olamam", "Aşım İnan Bana" veya "Yıldızım" dahil olmak üzere çok sayıda hit ile Romanya’da kalpleri kazanan şarkıcı, popüler parçalarını bu sefer AKM seyircisi için yorumlayacak.

Bugün ve yarın gerçekleşecek “Minik Müzik Kutusu” müzikal tiyatro gösterileri ile çocuklar, Romen kültürünü yakından tanıma imkanı bulacak. Romanya'da yapılan ve çocuklara ithaf edilen en başarılı müzik projelerinden biri olan “Minik Müzik Kutusu – Büyülü Şapkanın Maceraları” dürüstlük, dostluk, iyimserlik, uyum gibi eğitimsel ve davranışsal değerleri sunarak, çocukları büyülü bir hikaye ile tanıştıracak. Tüm aile için hazırlanmış "Minik Müzik Kutusu – Oyunbozan ile Büyülü Renkler” tiyatrosu ise çocukların ve ebeveynlerin arasındaki ilişkiyi heyecan dolu bir gösteriye dönüştürecek. Tiyatro gösterilerinde etkinlik dili Romence olacak ve Türkçe üst yazı kullanılacak.