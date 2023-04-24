Balon Perileri bu sene depremzede çocuklar için çalıştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü 2014 yılından beri aralıksız sürdürdüğü Balon Perileri projesini bu yıl Ankara Ulus Rotaract Kulübü ile birlikte ve Ankara’da bulunan diğer kulüplerin de desteğiyle Adıyaman’da gerçekleştirdi.

Proje sırasında çocuklara öncesinde hazırlanan hediye setleri dağıtılarak bir nebze olsun yaşadıkları afet unutturulmaya çalışıldı. Boyama kitabından hikaye kitabına, boya kalemlerinden oyuncaklara, uçurtmadan meyve suyu ve çeşitli atıştırmalık yiyeceğe birçok kalemde ürün çanta içerisinde çocuklara takdim edildi.

Projede 23 Nisan ve Atatürk sevgisi çocuklara anlatılmaya çalışıldı. Proje ile ilgili kulüp başkanları Z.Cansu Taşanlar ve Kerem Akar, “23 Nisan Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş çok önemli bir gün. Biz de her yıl bu günde çocuklara aldığımız hediyeleri onlara Atatürk’ten bir armağan olarak veriyoruz. Böylelikle onların mutluluklarına vesile olurken Atatürk’ e olan minnet duygumuzu da çocuklarla birlikte yaşıyoruz” diye açıklamada bulundular.

Öte yandan Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü ve Ankara Ulus Rotaract Kulübü’nün eski başkanlarından Berke Akkuş ve Buğra Ağca da açıklamalarda bulundular.

Yapmış oldukları açıklamada, projenin gerçekleştirildiği çadırkentin kurulumu sürecinde de sahada aktif olarak çalıştıklarını anlatan başkanlar çadırları temin eden Ulus Rotary Kulübü ve İzmit Rotary Kulübü’ne teşekkür etti. Rotary ve Rotaract üyelerinin depremin ardından sürekli sahada olduklarını bildiren ikili AFAD ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde çadırkentin kurulduğunu ve desteklerinin de hala devam ettiğini bildirdiler.

Hediyelerin dağıtımı sonrası çocuklarla vakit geçiren ve çeşitli oyunlar oynayan ekip daha sonrasında şehirden ayrıldı.