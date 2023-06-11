Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu'nun Afet Fonu'ndan aldığı 2 adet traktör Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi yetkililerine teslim edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok zarar gören şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, kentin ve insanların yeniden eski yaşamlarına dönebilmesi için Türkiye Rotary ailesinin her zaman yeni projelerle Adıyaman’a yardım ettiğini söyledi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim törenine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Park ve Bahçeler Müdürü İdris İde, Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet ve Rotary Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Depremin hemen ardından gerek Türkiye genelinde gerekse yurt dışındaki tüm Rotary Kulüplerinin Adıyaman’a yardım göndermek için adeta seferber olduğunu belirten Başkan Binzet, şöyle konuştu:

“Yüzlerce tır dolusu yiyecek, giyecek, ramazan kolileri, hijyen, su, ısıtıcı, odun, soba vb. yardımların yanı sıra özellikle yeniden şehirlerin ayağa kalması adına gerekli olan çadır, konteynır, mobil hastaneler, ultrason ve röntgen cihazları, anaokulları, ilköğretim okulları, öğretmenler için yapılan lojman, kadınların ihtiyaçlarını giderebilmeleri için gerekli olan duş ve tuvalet konteynerleri, çamaşırhaneler, bilgisayar laboratuvarları, psikolojik destek eğitimleri için sahaya gönderilen tırlar ve uzman ekiplerin düzenli olarak yaptığı çalışmalarla memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız en kısa zamanda eski günlerimize dönebilmek için devletimiz ile birlikte memleketimiz için yapılacak her çalışmada gücümüzün yettiğince yer almak ve katkı sağlamak. Bizler hizmet ederken yer ve mekân gözetmeksizin topluma yararlı ve fayda sağlayacak kalıcı işler yapmanın derdindeyiz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan başta Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk olmak üzere diğer Bölge Federasyon Başkanlarımız Suat Baysan ve Serdar Durusüt’e de teşekkür ederiz. Bugün aldığımız bu traktörler Adıyaman ve Gölbaşı ilçelerinde yaşayan ve tarımla uğraşan küçük çiftçilerin tarlalarını sürmelerinde kullanılacak. Belediyeler bu çiftçilerin tarlalarını sürebilmeleri için onlara destek olacak. Böylece depremden etkilenen ve traktörü olmayan çiftçilere yardım etmiş olacağız. Umarım emeklerimiz çiftçilerimize daha iyi gelir elde etmelerine ve zamanında sürdükleri tarlalardan daha kaliteli mahsul almalarına vesile olur".