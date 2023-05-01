Hatay, Samandağ’da 116 konteynerden oluşan Rotary Konteyner Kenti, dünyanın en geniş ailelerinden birini oluşturan, 1954 yılından bu yana ülkemizin en güçlü sivil toplum örgütlerinden olan Rotary’nin, Türkiye’deki 3 bölge federasyonundan birisi olan Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk tarafından hizmete açıldı.HATAY (İGFA) - Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için yapılan Rotary Konteyner Kentin açılış töreninde konuşan, 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Antakya’da kurulacak olan 2. Konteyner kentin 1 ay içinde tamamlanacağı müjdesini verirken, İl Eğitim Müdürü, Mustafa Öztürk, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen bu anlamlı projenin hayata geçirilmesine emek veren ve destek olan tüm Rotaryenlere teşekkür etti.

Açılışta ayrıca geçmiş dönem federasyon başkanları Serdar Ünlü, konteyner kentin başlangıcından bugüne kadar olan sürecindeki azim ve inancın hiç kaybolmadığını belirtirken, Canan Ersöz, Türk Rotaryenlerin desteklerinin dışında Dünya Rotary’sinin yardım fonlarının ve çeşitli ülkelerin desteklerinin de buraya yapıldığını anlattı. Ayrıca Rotary 2420. Bölge Federasyon Başkanı Suat Baysan da yaşanan bu afetin Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğuna dikkat çekerek, İstanbul kulüplerinin depremin ilk gününden bu yana bölgede aktif bir şekilde yardım faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Uluslararası Rotary’nin Türkiye’deki bu büyük afet karşısında tüm dünyadaki rotaryenlerin desteği ile depremin ilk gününden bu yana depremzedelere yardım için seferber olduğuna dikkat çeken Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk, Hatay’da yaptıkları konteyner kent açılışında şöyle konuştu:

“Hatay’da 116 konteynerden oluşan Rotary Konteyner kenti, Samandağ yerleşkesi tüm tesisleriyle bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Burada ayrıca 12 derslik okul, tuvaletler, öğretmenler odası ve 6 adet öğretmenler için yaşam konteyneri, güvenlik, idari ofis, revir, sosyal hizmetler, malzeme deposu, çamaşırhane içinde ayrı ayrı konteynerler bulunmaktadır. Dayalı döşeli toplam 95 adet yaşam konteynerinin içinde 4 kişilik, yatak, yorgan, yastık, nevresim takımı, buzdolabı, ocak, mutfak malzemeleri, perde, masa, sandalye, termosifon ve bölgenin en önemli ihtiyacı olan klimalarda bulunmaktadır. Amacımız Türkiye Rotary ailesi olarak depremde evlerini kaybeden afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve onlara her konuda destek sağlamaktır. Deprem sadece Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta değil hepimizin yüreklerinde bir ateş taktı. Bu süreci hep birlikte el birliği ile atlatacağız. İnşallah depremden etkilenen tüm illerimizde yeniden normal hayata dönüş en kısa zamanda gerçekleşir. Bizler Rotary ailesi olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında hizmet etmeye devam edeceğiz".

Samandağ'da düzenlenen tören sonrasında Uluslararası Rotary Türkiye Federasyon Başkanları Emre Öztürk ve Suat Baysan ile Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, AFAD Samandağ Müdürü Burak Edin ve İlçe Emniyet Müdürü Asuman Kocaman’ın da katılımı ile AFAD tarafından belirlenmiş depremzede ailelere yaşam konteynerleri teslim edildi.