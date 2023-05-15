Meslek Hizmet Ödülleri Emekli Öğretmen Sevi Akyollu ve Emekli Öğretmen İlknur Akıncı'ya takdim edildi

İnegöl Rotary Kulübü mesleğini topluma hizmet için kullanan eğitimci Sevgi Akyollu ve İlknur Akıncı'ya Meslek Hizmet ödülü verdi. 5 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen törenle ödül alan Sevgi Akyollu ve İlknur Akıncı yapmış olduğu konuşmada İnegöl Rotary Kulübüne teşekkürleri sundu.

Meslek Hizmetleri Ödülü ile ilgili açıklamada bulunan İnegöl Rotary Kulübü Başkanı Taner Tanoğlu “Bizler iş ve meslek yaşamında yüksek ahlaki standartları gözeterek elde ettiğimiz deneyim, beceri ve imkanları Rotary çatısı altında, farklılık göz etmeksizin topluma hizmet etmek amacıyla kullanmaktayız. Bu nedenle Mesleki bilgi, tecrübe ve deneyimini topluma ışık tutmak için kullanan herkes bizim nezdimizde çok kıymetlidir. Ancak bazıları vardır ki onlar ayrıca bir teşekkürü hak ederler. Mesleğini topluma hizmet için kullanan, erdemli kişiliği ile topluma ışık tutan, her şeyin merkezinde insan olduğunu bizlere her an hatırlatan Eğitimci Sevgi Akyollu ve İlknur Akıncı'ya meslek hizmet ödülü vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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