Ankara Maltepe Rotary, Ankara Koru Rotary ve Ankara Çayyolu Rotary kulüplerinin “Üye Alım Töreni” için düzenledikleri ortak toplantıda sekiz aday Rotaryen ünvanını kazandı.ANKARA (İGFA) - 2430. Bölge Dönem Guvernörü Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk, Guvernör Yardımcısı Sevcan Özatay, Ankara Maltepe RK Dönem Başkanı Feride Bahar Ürtiş, Koru RK Dönem Başkanı Can İlkkurşun, Çayyolu RK Dönem Başkanı Arzu Tüzüner; İş ve mesleklerinde onurlu, saygın birer birey olan Üye adaylarına Toplum için faydalı, hizmetlerinde eşit ve adil olmanın sembolü olan Rotary Rozetlerini taktılar.

Ankara Maltepe RK Dönem Başkanı Feride Bahar Ürtiş; Üye Alım Seremonisine sergiledikleri dans gösterisi ile renk katan Pelin Girgin ve Arca Gürpınar’ a teşekkürlerini iletmek için kendileri adına bağışlanmış Tohum Topu Sertifikalarını verdi.