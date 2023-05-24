Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü takdire şayan bir projeye daha imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü, küresel bağış projesi kapsamında, Kore ve Amerika’da bulunan Rotary Kulüplerinin desteğini alarak, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Bölümüne iki adet kuvöz ile iki adet açık yatak cihazlarını temin ederek, hastaneye hibe etti.

Cihaz teslim törenine hastane Başhekimi, hastane görevlileri ve bölgede görevli Rotaryenler katıldı.

Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü Başkanı Kıvanç Kutoğlu, cihaz teslim töreninde, projenin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara ve hastane yetkililerine teşekkürlerini iletti.

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Çelik, gerçekleştirilen Küresel Bağış Projesi sayesinde vatandaşların daha iyi ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabileceklerini ifade etti.