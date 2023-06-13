İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, basında yer alan haber üzerine harekete geçerek Kadıköy Mahallesi’nde yer alan iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek mühürlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, basında yer alan patates imalathanesi ile ilgili haber üzerine harekete geçti.

Kadıköy Mahallesi’nde yer alan imalathaneye giderek gerekli kontrolleri yapan ekipler iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Ekipler iş yerini mühürleyerek faaliyetine son verdi.