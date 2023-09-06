Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşeri Geceleri-Rumeli Balkan Buluşması programında binlerce vatandaş unutulmaz gece yaşadı.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Serdivan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk oyunları gösterisi ve Grup Karshijaka’nın ardından gecenin finalinde sahneye çıkan Rumeli Ekrem binlerce vatandaşa Rumeli ve Balkanların yöresel şarkılarını icra ederek, eğlenceli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar, Ekrem’in söylediği şarkılara alkışlarla ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti. Programda ayrıca Rumeli ve Balkan dernekleri de stant açarak kültürlerini tanıtırken Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Tüm Balkanlardaki yurttaşlarımızı gönülden selamlıyorum. Yıllardır Serdivan’a ve Serdivanlılara hizmet eden bir kardeşiniz olarak nice günlerimizin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, güler yüzü ve sevgimizi birbirimizden esirgemeyelim. Bu güzel geceye katılımlarınız için sizlere ve değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.