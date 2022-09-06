İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geçtiğimiz hafta 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle ertelenen Petla Şöleni Pazartesi gecesi Hikmet Şahin Kültürparkı Açıkhava Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Şölene İlçe Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Bursa ve İnegöl'de faaliyet gösteren spor kulübü, oda ve dernek başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede şölen yeri olan amfi tiyatronun giriş kapılarından içeriye giriş yapanlar ile protokol üyelerine, bir yiyecek olmasının yanında, aynı zamanda Arnavutlarda evlilik yolunda sözlenen çiftler için, bunun dostlara duyurulması ve kutlama maksadıyla pişirilen "Petla" ikram edildi.

Şölen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman bir konuşma yaptı. Dernek Başkanı Fatih Saman yaptığı konuşmada, dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenledikleri petla şölenini pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirebilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, bugüne dek verdikleri hizmetlerden dolayı önceki dönem başkan ve yöneticilere, şölene katkı koyan sponsorlara, dernek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına, dernek üyeleri ile şölen alanını dolduran tüm misafirlere teşekkür etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmasında, bu tür etkinliklerin ilçemize ayrı bir renk kattığını, bu tür etkinliklerin çok olmasından dolayı bu geceki gibi bazı etkinliklere geç katılım gösterdiklerini belirttikten sonra derneğin önceki başkan ve yöneticileri ile bu geceki şöleni düzenleyen dernek başkanı Fatih Saman ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda böyle bir şöleni tertipleyen dernek yöneticilerini tebrik ederek onlara teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Folklor Ekibi ile İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu folklor gösterileriyle şölene katılanları adeta büyüledi.

Folklor gösterilerinin ardından şölenin gerçekleşmesinde derneğe destek veren sponsor firmaların yetkilileri ile şölen sunucusu Fatih Şen'e dernek başkanı Fatih Saman tarafından birer plaket takdim edildi.

Plaket takdiminden sonra sahne alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarından Rumeli Semih söylediği birbirinden güzel Balkan ezgileri ile şölene katılanları coşturarak onlara muhteşem bir gece yaşattı.

Şölen, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından Rumeli Semih'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.