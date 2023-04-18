Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Ramazan ayı dolayısıyla Doğu Makedonya’da yaşayan 600 çocuğa bayram hediyeleri verdi.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Balkanlarda örnek bir organizasyona daha imza attı.



Ramazan ayı dolayısıyla Kuzey Makedonya’ya çıkarma yapan RUMELİSİAD, Doğu Makedonya’da yaşayan 600 çocuğa bayram hediyeleri verdi.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, çocukların Türkiye’ye gösterdikleri sonsuz sevgi ve yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.

Düzenlenen bu anlamlı organizasyonun proje liderliğini RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bedzeti üstlenirken, organizasyona RUMELİSİAD adına Başkan Zarif Alp’in yanı sıra RUMELİSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, Ali Mutlu ve Ferdi Yılmaz katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de organizasyona katılım gösterdi.



Gerçekleşen organizasyonda, Doğu Makedonya’da Bansko, Ednokukevo, İlovica, StaroBaldica, Piperevo, Dobraşin, Vasilevo, Yüksek Mahalle, Yeni Mahalle ve Çanaklı köyleri ile Hamzalı ziyaret edildi.

RAMAZANIN GÜZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu, Doğu Makedonya’da yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Ramazan ayının manevi atmosferini coşkuyla yaşadığımız bugünlerde, Doğu Makedonya’da kardeşlerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelmenin ve dayanışma içinde olmanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Çocuklarımızın bir nebze de olsa yüzlerini gülümsetebildiysek ne mutlu bizlere. Bölge halkının Türkiye’ye olan sevgisini görmek hepimizi çok gururlandırdı. Üsküp Büyükelçimiz Sn. Hasan Mehmet Sekizkök öncülüğünde gerçekten çok değerli bir organizasyona imza attık. Sn. Sekizkök’ün gerek bölgeye gerekse de ülkeler arası ilişkilere eşsiz katkıları var. Desteklerinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Sofya Büyükelçimiz Sn. Aylin Sekizkök’ün de buradaki organizasyonda yanımızda olması, bizleri ayrıca onore etti. Kendisine de destekleri için teşekkür ediyoruz. RUMELİSİAD olarak, Balkanlara yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlıklı ve mutlu bir bayram dileriz” ifadelerini kullandı.