Türkiye’de uzun yıllardır deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Rus turistlerin son yıllardaki yeni rotası termal turizmi oldu. Özellikle Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesini tercih eden Rus turistlerin sayısında bu yıl, Avrupa’nın Rusya’ya kapılarını kapaması nedeniyle rekor artış bekleniyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan termal kaplıcalarına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğu’dan Arap turistlerin tercih ettiği kaplıcalar, son yıllarda Rus ve Avrupalı turistlerin de radarına girdi. Savaş sonrası Avrupa’nın kapılarını kapadığı Rus turistlerin Türkiye’deki sayısında da son dönemde büyük artış yaşandı. Türkiye’ye gelen turistlere deniz turizminin yanı sıra farklı alternatifler sunmak isteyen Rus acenteleri ise kaplıca ve doğa turizmi ile ön plana çıkan Yalova’yı tanıtıyor.

"Misafir sayımız yüksek ama daha da yüksek olmasını bekliyoruz"

Bu çerçevede kaplıcalara gelen yaklaşık 30 Rus acente sahibi incelemelerde bulundu. Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden İstantour acentelerinin sahiplerini ağırladıklarını ve kaplıcaları tanıttıklarını söyledi. Gürbüzoğlu, Yalova Termal Kaplıcaları olarak turizme büyük katkı sağladıklarını belirterek, "Birçok misafirimiz yaz-kış geliyorlar. Hem konaklıyor hem de günübirlik olarak İstanbul üzerinden tur şirketlerimizle gelip bu güzellikleri deneyimliyorlar. Gelen misafir sayımız yüksek ama daha da yüksek olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Rus vatandaşları Türkiye’yi daha çok tercih ediyorlar

Intourist acente yetkilisi Natalia Alexeeva ise Rusya’nın en köklü tur operatörü olduklarını ifade etti. Kaplıcalara gelen grubun amacının İstanbul ve Yalova turlarının turistlere daha fazla satılması için olduğunu belirterek, "Acentelerin önce buraya gelmesi, tanıması, neyi sattıklarını görmeleri için buraya geldik. Avrupa Rusya’ya kapalı olduğundan dolayı tabii ki Rus vatandaşları Türkiye’yi daha çok tercih ediyorlar. Bunu daha da geliştirmek için İstanbul’un yanında böyle bir güzellik varken buraya gelmeleri önemli. Herkes ilk öncelikle deniz, kum ve güneş tatilini seçiyorlar paket olarak fakat insanlar farklı şeyleri de denemek istiyorlar. Bunun için de tarihi yerler vardır. Tarihe dokunmak istiyorlar. Ayrıca gastronomi olarak da Türkiye’yi yakın görüyorlar" dedi.