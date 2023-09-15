İstanbul Ticaret Odası (İTO) sergilerine devam ediyor. Bu ay Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda yapılan sergide Gülüzar Çevik’in Lâlezâr isimli çini sergisi görücüye çıktı. Sanatçı, Rüstem Paşa Camii çinilerinde yer alan lale detaylarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Her ay sanatçıları ve eserlerini Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda meraklılarıyla buluşturan İstanbul Ticaret Odası, bu ay da çini sanatçısı Gülüzar Çevik’in çini sergisini görücüye açtı. Rüstem Paşa Camii’nin lalelerini çizen sanatçı toplamda 66 laleyi ele aldı. Son çalışması olan 66 lalenin bir arada bulunduğu tabloda büyük ilgi gördü. Toplamda 80 farklı çini sanatının yer aldığı serginin açılışını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve sanatçı Gülüzar Çevik de katıldı. Sergi 14-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

“Hünkar Kasrımız çininin asıl yeridir”

Bu ay çok değişik yönlü bir sanatçıyla birlikte olduklarını belirten İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “Gülüzar Çevik hanımefendi çok genç bir sanatçımız. Genç yaşta bu kadar fazla eseri çıkarabilmesi bizi şaşırttı. Yaptığı faaliyetler literatüre geçen çalışmalar. Yeni Cami Hünkar Kasrımızda eserlerini sergilememizin ayrı bir manası var. Hünkar kasrımız çininin asıl yeridir. Yeni camii de çini örneklerinde bolca görebilirsiniz” dedi.

“Toplamda 66 laleyi çizdim”

Sanatçı Gülüzar Çevik, “Bu günü çok hayal etmiştim, sonunda oldu. Rüstem Paşa Camii ile alakalı lale çinilerim bulunuyor. Bu camiinin birçok çinisi çalınmış durumda. Toplamda 41 lalesiyle ünlü bir cami. Çalışmamda toplamda 66 laleye ulaştım. Bu lalelerin hepsi de birbirinden farklı. Bütün çizdiğim laleleri en son büyük bir panoda topladım ve 66 laleyi tek bir tabloda sergiledim. Eser isimlerinin büyük bir kısmının Lale Devri’nde farklı çeşitlerdeki lalelere verilen isimlerden ilham alarak koydum” ifadelerini kullandı.