Wagner lideri Prigojin’in yolcu listesinde olduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. İlk verilere göre uçakta bulunan 10 kişinin tamamı hayatını kaybetti.TASS / İSTANBUL (İGFA) - Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin’in Rusya’da düşen bir uçağın yolcu listesinde olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gelişmeleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve resmi havacılık kurumu aktarırken, Kremlin henüz bir açıklama yapmadı.

Uçağın yolcu listesinde Prigojin dahil 10 kişi olduğu açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, jet tipi uçakta üç mürettebat olduğunu da duyurdu. Reuters haber ajansı enkaz alanından görüntü paylaştı.

Rusya'nın TASS haber ajansı, uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver Oblastı'nda düştüğünü bildirdi.

https://twitter.com/tassagency_en/status/1694411971393659193

TASS, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Embraer uçağının Çarşamba günü Tver Bölgesi'nde düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığını belirten kurum, yolcular arasında Yevgeny Prigozhin'in de bulunduğunu kaydetti.

Ajans, Tver Bölgesi'nde bu akşam meydana gelen Embraer uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yolcu listesine göre Yevgeny Prigozhin'in adı ve soyadı bu listede yer aldığını duyurdu.

Uçak, Moskova'nın Şeremetyevo havaalanından St. Petersburg'a doğru gidiyordu.

İKİ AY ÖNCEKİ İSYAN GİRİŞİMİ

62 yaşındaki Prigojin uzun süredir Rusya lideri Putin’in yakın bir müttefikiydi ve onun iktidarında zengin bir iş insanına ve sonra paralı asker patronuna dönüştü.

Birçoğu Rusya cezaevlerinden çıkarılarak Ukrayna savaşına götürülen Wagner savaşçıları, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut’un geri alınması için aylardır süren savaşta büyük kayıplar verdi.

Prigojin, komuta kademesini cephane eksikliği nedeniyle suçladı ve sosyal medyada Ukrayna’daki Rus güçleri arasındaki bölünmeyi sergileyen küfürlü konuşmaları yayımlandı.

Bu gerginlikler 23 Haziran’da Progojin’in Rus ordusunu, Ukrayna'daki Wagner güçlerine karşı füze saldırısı düzenlemekle suçlaması sonrası isyanla devam etti.

Prigojin, Haziran ayında sadece 24 saat süren isyana liderlik ettiğinden beri kamuoyu önünde çok az göründü.

Yaklaşık 5.000 Wagner askeri, Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve ordu liderliğini ortadan kaldırma amacıyla Moskova'ya doğru hareket etmişti.

Ancak Prigojin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Kremlin ile yapılan müzakerelerin ardından ilerleyişini durdurdu.

İsyanı sona erdirmeye yönelik bir anlaşma kapsamında Prigojin'e yönelik suçlamalar düşürüldü ve kendisine Belarus'a gitmesi teklif edildi.

Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında Ukrayna’daki savaşın gidişatı konusunda halkın gözü önünde bir çekişme yaşanmıştı. Prigojin, defalarca bakanlığı grubuna mühimmat sağlamamakla suçladı.

Prigojin, Wagner grubunu 2014 yılında kurduğunu söylüyor. Sabıka kaydı olan zengin bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e yemek hizmeti sağladığı için "Putin'in şefi" olarak anılıyor.

Wagner'in 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği düşünülüyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Wagner'in tahminen 5.000 savaşçısı vardı; bunların çoğu Rusya'nın elit alaylarından ve özel kuvvetlerinden eski askerlerdi.

Ancak Prigojin, geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana sayının 25.000 savaşçıya yükseldiğini söyledi.