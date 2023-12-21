Rusya’dan Slovenya’ya seyir halinde olan ULUSOY 9 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında makine arızası yaptı.

Rusya’dan Slovenya’ya seyir halinde olan ULUSOY 9 isimli kuru yük gemisi Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptı. Ardından harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 130 metre boyundaki gemiyi kurtararak Türkeli Demir Sahası’na demirletti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan ULUSOY 9 isimli 130 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi" ifadelerine yer verildi.