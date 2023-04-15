Rusya Federasyonu Uluslararası Mühendislik ve İnovasyon Merkezi yetkilileri, ULUTEK Teknopark’ı ziyaret etti. Rus heyet, ULUTEK ile önümüzdeki dönemde iş birliği için ilk adımları attı.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark, Rusya Federasyonu Uluslararası Mühendislik ve İnovasyon Merkezi’nden Elena Burlakova, Viktor Pankin ve Aleksandr Shatkikh’i konuk etti. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, iki kurum arasında iş birliğinin önümüzdeki dönemde önemli getiriler sağlayacağını dile getirdi.

‘İş Birliği Yapmaya Hazırız’

Kurumları hakkında bilgi veren heyet üyeleri, Rusya Federasyonu’ndaki bölgesel mühendislik merkezleri, üretici firmalar, mühendislik ve danışmanlık firmalarını tek çatı altında topladıklarını ve ilgili alanlarda eğitimler verdiklerini söyledi. Firmaların ihtiyaç duydukları destekleri verdiklerini söyledi. Rus heyet üyeleri, iki ülkenin firmaları ve kurumları arasında iş birliği yapmak istediklerini söyledi. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de “İş birliğine hazırız. Gerek firmalarımız, gerekse de biz kurum olarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Potansiyel iş birliği alanları bir hayli fazla. Ziyaretin ilerleyen süreçte olumlu getiriler sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

Yazılım Firmalarıyla Görüşme Yapıldı

Rus heyet, ULUTEK Teknopark’ın yazılım alanında faaliyet gösteren Keşif Akıllı Teknolojiler Danışmanlık ve Pardem Yazılım Bilişim Mühendislik firmalarıyla da görüşme yaptı. Heyet adına konuşan Elena Burlakova, “Türkiye’de yerleşik teknoparkları ziyaret ederek, yapılarını, işleyişlerini, faaliyetlerini ve üyelerine verdikleri destekleri, devlet teşviklerini incelemek, bilgi almak istedik. İmalat ve mühendislik üzerine çalışan firmalarımızla ULUTEK Teknopark üyesi firmalar arasında ekonomik iş birliği sağlamak amacındayız. ULUTEK yetkililerine ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.