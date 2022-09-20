İnegöllü mobilyacılar uygulanan ambargoların ardından Rusya’dan ciddi mobilya talepleri almaya başladı. Mevcut müşteriler sipariş yenilerken, yeni Rus alıcılar da İnegöl’de firmaları ziyaret etmeye başladı. İMOS Başkanı Osman Aybil; “Ev, ofis, okul mobilyaları, proje işleri gibi mobilyanın dahil olduğu her alanda talepler geliyor. Pazar çok büyük” dedi.

Bursa’nın mobilya ihracatı 8 ayda yüzde 14,6 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 15,5 oldu. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin Rusya ihracatı 8 aylık dönemde yüzde 125,8 artışla 108 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ise Rusya’ya artış yüzde 220 oldu. Bu artışlarda şüphesiz Rusya’ya uygulanan ambargonun etkisi büyük. Halihazırda İnegöllü mobilyacıların pazarı olan Rusya’dan son dönemde talep artışı yaşanmaya başladı. Sektör temsilcileri mevcut firmalardan artan talebin yanı sıra çok sayıda yeni Rus firmasıyla da irtibata geçerek ihracat altyapısı oluşturduklarını söyledi.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil, “Ambargolardan dolayı Rusya’dan çok fazla talep alıyoruz. Çok ciddi mobilya açığı gündemde. Bunu Türkiye olarak avantaja çevirebiliriz. İnegöl olarak Rusya’dan çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladık. Daha önce çalıştığımız firmalar taleplerini artırırken, yeni firmalardan da talepler almaya başladık. Ev, ofis, okul mobilyaları, proje işleri gibi mobilyanın dahil olduğu her alanda talepler geliyor. Pazar çok büyük” dedi. Aybil, bu ve benzeri yükselen pazarları değerlendirmek için üreticinin kalite, sermaye gücü, üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi adımların atılması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA ÜZERİNDEN 18 ÜLKEYE ULAŞACAK

Mevcut pazarlarda güçlerini kuruduklarını vurgulayan Osman Aybil, öngörülebilir, güven veren bir pazar olarak Avrupa pazarının da önemine dikkat çekti. Aybil, “Bu kapsamda da Almanya’da pazarlama ağı kurduk. Almanya üzerinden 18 Avrupa ülkesine pazarlama yapmaya başlıyoruz. Avrupa; disipline edilmiş, kalite standartlarının yüksek olduğu, teknoloji yatırımları gerektiren, tüketici alışkanlıklarının oturmuş olduğu bir pazar. Öngörülebilir ve güven veren bir pazar. Bu pazarda sağlam adımlar atabilen firmalarımız standardize edilmiş üretim ve kalite anlayışını oturtarak fayda sağlayacaktır. Ekim ayında orada bir fuara katılıyoruz. Şu anda sektör yüzde 50 kapasite bandında çalışıyor. Üretimin devam etmesi için yeni ve katma değerli pazarlar açmaya odaklandık” diye konuştu.

ÜST SEGMENT MOBİLYAYA TALEP VAR

İç pazarı da değerlendiren İMOS Başkanı Aybil, fiyatların bir anda yükselmesiyle birlikte orta segmentteki alımların ertelendiğini, ancak alt ve bir koltuk takımının 500 bin lirayı bulduğu en üst segmentteki mobilya üreticilerine talebin devam ettiğini ifade etti. Hammadde fiyatlarında gözle görülür bir gerileme yaşanmadığını ifade eden Aybil, “Şu anda üreticimiz dünyayla rekabette sıkıntılar çekiyor. Global sıkıntılar bize de yansıyor. İhracatta durma noktasına gelmedik ama istediğimiz seviyelerde değil. Mobilyada ilk kez kur bazında müşterilerimize zam yapmak zorunda kaldık. Bu da işlerin zayıflamasına neden oldu. Geçen yıl İnegöl’den 650 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl bu rakamı yüzde 30-35 bandında aşacağımızı düşünüyoruz ancak potansiyelimize bakıldığında en az iki katına çıkmamız gerekiyordu. Mobilya endüstrisi camdan, metal, petrokimya, boya gibi neredeyse tüm imalat sektörüyle bağlantısı olan bir sektör. Bu mamullerin pek çoğu da ithalata dayalı ürünler. Avrupa’da yaşanacak bir enerji krizi bizi muhakkak etkileyecektir” değerlendirmesini yaptı.