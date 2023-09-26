İstanbul Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan ASCALON adlı gemi Türkeli Fener açıklarında makine arızası yaptı. 6 saat içerisinde gemiye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü 'ne bağlı ekipler, Türkeli Demir Sahası'na yedekleme operasyonunu başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tuzla’dan Rusya’ya seyir halinde olan ASCALON adlı gemi, Türkeli Feneri 35 mil açığında saat: 02.30’da makine arızası yapt. Yardım talep eden gemiye KURTARMA-9 Römorkörü gönderilirken, saat 08.10 itibariyle kazazede gemiye ulaşılabildi.

Gemide, 16 personel olup sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Ekipler, gemi için Türkeli Demir Sahası’na yedekleme operasyonu başlattı.

Suriyeli genç, Rus sevgilisini cam parçasıyla keserek katletti! Suriyeli genç, Rus sevgilisini cam parçasıyla keserek katletti!

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1706546779712282885