Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları, her hafta Cuma günü akşam saatlerinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'na giderek gençlerle buluşmaya başladı. Gençlik Kolları Başkanı Orhan Bektaş, park içerisinde güvenlik zafiyeti olduğunun gençler tarafından aktarıldığını belirtti.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı'nda her hafta cuma akşamı gençleri ziyaret etmeye başladı. Park içerisinde veya kamelyalarda oturan gençleri ziyaret eden gençlik kolları üyeleri gençlerin sorun, fikir ve isteklerini dinleyerek istişareler gerçekleştirdi.

Gençlik Kolları Başkanı Orhan Bektaş, ziyaretlerin her hafta devam edeceğini ve Kültürpark sonrasında da başka bölgelerde yine aynı organizasyonların gerçekleşeceğini bildirdi.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Orhan Bektaş şu ifadeleri kullandı;

ÜMİT AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Ülkemizde yaşanan maddi manevi olumsuz süreçler sonrasında gençlerimiz ümidini yitirmiş durumda. Bizler bu organizasyonlarla gençliğimize ümit aşılamaya ve her ne olursa olsun gelecekten ümitlerini kesmemeleri gerektiğini aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü kadrolarımıza ve partimizin politikalarına güveniyoruz. Gençleri harcamaya çalışan bu düzeni hep birlikte düzelteceğiz inşallah."

GENÇLER SOSYAL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

"Gençlerimizin istişareler gerçekleştirirken İnegöl'de yaşamaktan memnun olmadıklarını bizlere ifade ettiler. Bunun en büyük eksikliğini ise sosyal aktivite eksikliğine bağlıyorlar. Gençlere yönelik sosyal donatı alanları olmadığını ifade ediyorlar. Kültürparkı bundan dolayı aktif kullanan gençlerin bir başka bizlere ilettiği sorun ise korkutan cinsten."

KÜLTÜRPARK İÇERİSİNDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR

"Sohbet ettiğimiz gençlerin büyük bir kısmı Kültürpark içerisinde güvenlik zafiyeti olduğundan şikayetçi. Uyuşturucu satan şahısların varlığından bahseden gençler, bu şahısların kendilerini de dönem dönem rahatsız ettiğini ve tehdit ettiğini bizlere aktardı. Yine bunun yanında aleni yapılan ahlaksızlıklar da gençlerin tadını kaçıran konular arasında. Konunun çok ciddi bir sorun olduğunu düşünerek buradan yetkililere çağrı yapmak istiyorum. Kültürpark içerisinde güvenlik zafiyeti var. Burada gençlerimizin zehirlenmesine, insanlarımızın rahatsız edilmesine müsaade etmemeliyiz. Konuyla ilgili gereken çalışmanın yapılmasını istiyoruz ve takipçisi olacağız"