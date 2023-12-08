Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Filistin’de yaşananlara karşı mazlumun sesini duyurmaya devam ediyor. Düzenlenen imza çalışmasıyla Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ABD ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zekiye Paköz, “Ülkemizi doğusundan batısına kuzeyinden güneyine örümcek ağı gibi saran ve sayıları tüm ısrarlı taleplere rağmen resmi mercilerce sır gibi saklanan yabancı askeri üsleri ülkemizde istemiyoruz! Bölgemizdeki tüm işgallerde başrolü oynayan askeri üsler ve erken uyarı sistemleri, bölgemize ve Müslüman ülkelere sadece kan ve gözyaşı getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. Bu üslerden yapılan operasyonlar nice masumların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına, yurtlarından-topraklarından çıkarılmasına sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Kundaktaki bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil demeden hiçbir ayırım yapmaksızın Müslüman olan herkesi yok edilmesi gereken bir hedef olarak gören ülkelerin bu rezil amaçları için kullanılan üslerini istemiyoruz! Komşumuz olan Müslüman ülkelere, Suriye'ye, Irak'a binlerce sorti yapıp terörist diye Müslüman kardeşlerimizin ölümüne sebep olan bu üsleri istemiyoruz! Filistin'in işgali, Gazze'nin yok edilmesi, Filistinlilerin soykırıma uğraması, en ağır savaş suçlarının işlenmesi için İsrail'e destek veren bu üsleri istemiyoruz! Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Büyük İsrail Projesini yürütenlere hizmet eden, İsrail'in güvenliğini sağlayıp varlığını sürdürmesi amacına hizmet eden bu üsleri istemiyoruz!” dedi.

Zekiye Paköz, “20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan şanlı harekâttan sadece 6 gün sonra Bakanlar Kurulu çok asil ve haysiyetli bir karar aldı. O dönem baskılara karşı gelinerek incirlik üssü kapatıldı. Daha önce yapıldı, istenirse yine yapılır. Biz de bunun için soykırım yapanlara karşı, onların bu zulmüne karşı durduğumuzu halk olarak göstermek üzere tarihe imzamızı atıyoruz. Netice itibariyle Türkiye'nin ve bulunduğumuz coğrafyadaki tüm Müslüman ülkelerin güvenliğini tehdit eden Kürecik ve İncirlik üsleri başta olmak üzere ülkemizdeki tüm ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.